TPAO, Siirt'te petrol aramak için kuyu açacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in merkez ilçesinde Meşelidere-1 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt merkez ilçesinde Meşelidere köyü sınırları içinde ARI/TPO/K/M47-b4 ruhsat numaralı sahada, Meşelidere-1 tespit kuyusunda petrol aranacak.

Gerçekleştirilecek olan proje bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek. - SİİRT