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Pakistan, TPAO'nun sismik gemilerini sonbaharda karşılmaya hazırlanıyor

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Pakistan Petrol Bakanı Malik, TPAO'nun sismik araştırma gemilerinin eylül veya ekimde Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediklerini, ofis kurulum ve vize süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. Türkiye-Pakistan enerji işbirliği kapsamında TPAO, 2026'da 3 deniz ve 2 kara sahasında arama yapacak.

???? Pakistan Petrol İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Pervaiz Malik, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ) İslamabad'da ofis kurulum çalışmalarını sürdürdüğü ve gerekli vize süreçlerinin tamamlandığını belirterek, " Tpao'nun sismik araştırma gemilerinin eylül veya ekimde Pakistan kıyılarına ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Malik, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak için her yıl önemli miktarda LNG ithal ettiğini belirterek, yaklaşık 240 milyon varillik petrol rezervine karşın günlük üretimin yalnızca 65 bin varil seviyesinde olduğunu söyledi.

Pakistan'ın büyüme sürecine girmesiyle enerji talebinin de hızla artacağını vurgulayan Malik, "Kişi başına enerji tüketimimiz halen Türkiye'nin yaklaşık dört ton petrol eşdeğeri seviyesinin oldukça altında. İmalat sanayisini büyütmeye odaklandıkça enerji yoğunluğumuzun da artmasını bekliyoruz. Bu da Pakistan'ın hidrokarbon ve enerji sektörünü yatırımcılar açısından önemli bir fırsat haline getiriyor." dedi.

Malik, ülkenin henüz değerlendirilememiş önemli bir jeolojik potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, yaklaşık 20 yıllık aranın ardından 2025'te düzenlenen offshore ihale turunda tahsis edilen 23 bloktan üçünün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) tarafından alındığını, aynı yıl gerçekleştirilen kara sahaları ihalesinde ise Tpao'nun iki ruhsat sahası kazandığını anımsattı.

Tpao'nun İslamabad'da ofis açma çalışmalarının sürdürdüğü ve gerekli vize süreçlerinin tamamlandığı bilgisini paylaşan Malik, " Tpao'nun sismik araştırma gemilerinin eylül veya ekimde Pakistan kıyılarına ulaşmasını bekliyoruz. Bakan Alparslan Bayraktar ile bu gemileri bizzat karşılayacağız. Sismik çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık altı ay içinde sondaj faaliyetlerine başlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Pakistan enerji ortaklığı derinleşiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Tpao'nun 2026'da Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacağını bildirmişti.

Bu kapsamda, Türkiye'nin milli petrol şirketi TPAO ile Pakistanlı Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalanmıştı.

Bayraktar, Türkiye-Pakistan enerji işbirliğinin ilk adımını petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin oluşturduğunu belirtirken, madencilik alanında da yeni işbirliklerinin gündemde olduğunu ifade etmişti.

Pakistan'ın maden çeşitliliği ve potansiyeli açısından önemli bir ülke olduğuna işaret eden Bayraktar, MTAIC ve Eti Maden başta olmak üzere milli maden şirketlerinin Pakistan'da daha aktif faaliyet göstereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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