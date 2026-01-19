Haberler

TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresini iki yıl uzattı. Ruhsatın süresi, doğal gaz keşfinin ticari değerlendirilmesi ve sahanın geliştirilmesi amacıyla 2028 yılına kadar uzatıldı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
