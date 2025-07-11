Toyota'nın Hidrojenli GR Yaris Rally2 H2, Finlandiya Rallisi'nde Sahne Alacak

Toyota, hidrojenle çalışan GR Yaris Rally2 H2 konsept aracı, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Finlandiya Rallisi'nde boy gösterecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WRC'de son 4 yılın şampiyonu Toyota, üst düzey motor sporlarında yer alarak geliştirdiği yeni teknolojilerle mobilite dünyasına yön vermeye devam ediyor.

Karbon nötr toplum olma hedefinde çalışmalarını sürdüren Toyota, 2021'den bu yana Japonya'da Super Taikyu serisinde hidrojen motorlu Corolla ile yarışıyor. Hidrojen teknolojisini ralli dünyası için de geliştiren ve test eden şirket, hidrojenle çalışan GR Yaris H2 konsept aracını Toyota Başkanı Akio Toyoda ve Fin pilot Juha Kankkunen'in desteğiyle 2022'den bu yana geliştirmeye devam ediyor.

GR Yaris Rally2 H2, hidrojenin karbon nötr bir gelecekte motor sporlarındaki potansiyelini yarış tutkunlarına göstermek amacıyla WRC'nin Finlandiya etabında yerini alacak.

Aracın halka açık ilk gösterimi, rallinin açılışının yapılacağı Jyvaskyla şehir merkezindeki Harju etabında ve cuma günü "SS10" olarak tekrar koşulacak etapta gerçekleştirilecek. Direksiyon başında ise 4 kez dünya şampiyonu ve Toyota Gazoo Dünya Ralli Takımı Yardımcı Takım Direktörü Kankkunen yer alacak. GR Yaris Rally2 H2, servis alanında Toyota Mirai ve Tundra gibi diğer hidrojenli araçlarla etkinlik boyunca sergilenecek.

Şirket, bu etkinlik sayesinde, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları kapsayan çoklu mobilite stratejisiyle geliştirdiği yenilikleri sergileyecek.

GR Yaris Rally2 şasisi üzerine kurulan araç, sıkıştırılmış hidrojenle çalışan içten yanmalı motora sahip. Bu sayede, ralliseverlerin tutkunu olduğu motor sesi ve sürüş hissi korunurken, neredeyse sıfır emisyon ortaya çıkıyor.

Toyota Gazoo Dünya Ralli Takımı'nın Finlandiya'daki merkezinde geliştirilen araç, Finlandiya Rallisi'nde kullanılan orman yollarına benzer yerel etaplarda da test edildi.