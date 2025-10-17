Haberler

Toyota Boshoku Türkiye, EFQM Küresel Ödülü'nü Kazandı

Toyota Boshoku Türkiye, EFQM Küresel Ödülü'nü Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toyota Boshoku Türkiye, EFQM tarafından verilen EFQM Küresel Ödülü'ne layık görüldü. Şirket, 750 puanla 7 Diamond seviyesine ulaşarak, dünyanın en iyi 14 kuruluşu arasında yer aldı. Bu başarı, Toyota Boshoku Türkiye’nin kaliteye ve sürdürülebilir başarıya olan bağlılığının bir göstergesi olarak vurgulandı.

Otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları alanında faaliyet gösteren, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Toyota Boshoku Türkiye (TBT), EFQM (European Foundation for Quality Management-Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) tarafından verilen EFQM Küresel Ödülü'ne layık görüldü.

EFQM Küresel ödül, stratejilerini etkin biçimde hayata geçirerek sürekli iyileştirme konusunda üstün sonuçlar elde eden kurumlara veriliyor. Toyota Boshoku Türkiye, dünya genelinde birçok kamu kuruluşu, özel sektör firması ve sivil toplum örgütünün dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak 1000 puan üzerinden 750 puan ile 7 Diamond seviyesine ulaştı.

Çoğunluğu Avrupa'da yer alan 50 binin üzerinde şirket tarafından benimsenen EFQM Modeli kapsamında yürütülen değerlendirme süreci, bağımsız uluslararası bir jüri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yıl 16 Ekim'de İspanya'da düzenlenen törende sahiplerini bulan EFQM Küresel Ödülleri'nde dünya genelinde yaklaşık 70 kuruluş değerlendirmeye katıldı ve 14 kuruluş finale kaldı. Şirket, EFQM tarafından 'rol model' olarak takdir edildi ve ödülü EFQM CEO'su Russell Longmuir'in elinden aldı. Toyota Boshoku Türkiye, Türkiye'de bu başarıyı elde eden 10'uncu şirket oldu.

Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "2019 yılında başladığımız bu mükemmellik yolculuğunda, EFQM Küresel Ödülü ile başarılarımızın uluslararası düzeyde tescillenmiş olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Kaliteye ve sürdürülebilir başarıya olan bağlılığımız, yalnızca iş sonuçlarımızda değil; topluma ve çevreye katkılarımızda da kendini gösteriyor. Operasyonel mükemmelliği önceliklendiren bir şirket olarak EFQM'in stratejik, paydaş odaklı ve bütüncül yönetim modeli; verimli, duyarlı ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor. Türk ve Japon kültürlerinin güçlü değerleriyle perçinlediğimiz bu yaklaşım, tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla başarıya ulaşmış ve bu ödülle taçlanmıştır. Kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Toyota Boshoku Türkiye'nin strateji yönetimi, kurum kültürü, üretimde mükemmellik ve topluma katkı alanlarındaki sistem ve uygulamaları da EFQM tarafından 'İyi Uygulamalar' olarak kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Altının yükselişi durmuyor! Çeyrek 10 bin TL'yi aştı

Altının yükselişi durmuyor! Çeyreğin fiyatı inanılmaz seviyede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kayınpederini bıçakla yaraladı, eşi şikayetçi odu; polis 4 saatte ikna ederek gözaltına aldı

Kayınpederini bıçakla yaraladı, polise 4 saat direndi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.