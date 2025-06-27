TotalEnergies Türkiye, Sura Petrol ile Distribütörlük Anlaşması İmzaladı

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TotalEnergies Turkey Pazarlama, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de otomotiv madeni yağlarının dağıtımını yapmak üzere Sura Petrol ile anlaşma sağladı. Bu iş birliği, ürünlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyor.

TotalEnergies Turkey Pazarlama, otomotiv madeni yağlarının Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerindeki satış ve dağıtımı için Sura Petrol ile distribütörlük anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TotalEnergies ve ELF markalı otomotiv madeni yağlarının söz konusu illerdeki satış ve dağıtımı Sura Petrol tarafından yürütülecek.

Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren TotalEnergies Turkey Pazarlama, Sura Petrol ile yaptığı distribütörlük anlaşmasıyla Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerindeki satış ve pazarlama ağını daha da güçlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk, anlaşma sayesinde ürünlerini daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırma hedeflerini güçlendirdiklerini aktardı.

Selçuk, bu iş birliğinin her iki tarafa da değer katacağına, hem müşteri sayısı hem de müşteri memnuniyetini artıracağına inandıklarını belirterek, "Kaliteli, güvenilir ve yüksek performanslı ürünlerimizi sektördeki paydaşlarımıza sunmak ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sura Petrol, 2002'den bu yana akaryakıt sektöründe toplam 4 istasyonla faaliyet gösteriyor. Şirket, 100'ü aşkın çalışanı, profesyonel saha satış ekibi ve araç filosuyla müşterilerinin toptan ve perakende madeni yağ ve akaryakıt ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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