TotalEnergies, Fransa'da akaryakıt tavan fiyatlarını 2024'te de sürdürecek

Fransa'da benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 2 avroyu geçmesi üzerine gelen tepkilerin ardından TotalEnergies, ülkede 1,99 avroluk akaryakıt tavan fiyatlarını 2024'te de sürdüreceklerini duyurdu.

Fransa'da benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 2 avroyu geçmesi üzerine gelen tepkilerin ardından TotalEnergies, ülkede 1,99 avroluk akaryakıt tavan fiyatlarını 2024'te de sürdüreceklerini duyurdu.

TotalEnergies'den yapılan açıklamada, Enerji Dönüşüm Bakanlığı himayesinde akaryakıt distribütörleri ile büyük ve orta ölçekli perakendecilerle toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, fiyatlar artsa da TotalEnergies'in ülkedeki 3 bin 400 istasyonunda akaryakıt tavan fiyatları için uygulanan tarifenin gelecek yıl da devam edeceği kaydedildi.

Buna göre, litre başına benzin ve dizel için halihazırdaki 1,99 avroluk tavan fiyat 2024'te de geçerli olacak.

Şirket, daha önce de 31 Aralık'a kadar Fransa'daki otoyollarda hizmet veren istasyonları da dahil olmak üzere benzin istasyonlarının tamamında akaryakıt fiyatlarının 1,99 avroyu geçmeyeceğini duyurmuştu.