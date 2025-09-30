Tosyalı Holding, sanatçı Seçkin Pirim'in eserlerini sanatseverlerle buluşturdu

Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul'un 20. edisyonunda, sanatçı Seçkin Pirim'in özel koleksiyonlarda yer alan eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sanatı toplumsal dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve kültürel mirasın bir yansıması olarak gören Tosyalı, bu yıl da sanatta ileri dönüşümü yaratıcı bakış açısıyla yeniden yorumlayan sanatçılara destek olmaya devam etti.

Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik boyunca Tosyalı standını ziyaret eden konuklar, sanatçının pleksi, kağıt, mermer ve alüminyum malzemelerle ürettiği ve kariyerinde dönüm noktası kabul edilen eserlerini yakından inceledi.

Ziyaretçiler, Seçkin Pirim'in özüne dönüş yolculuğunu anlatan yapıtlarıyla Tosyalı'nın yeşil çelik vizyonu arasında kurulan güçlü bağa tanıklık ettiler.

Bu yıl beşinci kez Contemporary Istanbul'a destek veren Tosyalı, yalnızca sürdürülebilir üretim ve yeşil çelik yolculuğunda değil, kültür-sanat alanında da dönüşümün öncüsü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Emek, Değer, Sabır ve Malzemeyle Dönüşüm" anlayışını sanata taşıyan Tosyalı, fuarda sanatın toplumsal gelişimdeki rolünü vurgulayan anlamlı bir katkı sundu.

"Sürdürülebilirliğin kalıcı olabilmesi, yaşamın her alanına nüfuz etmesiyle mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Contemporary Istanbul'un 20. yılında Seçkin Pirim'in eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik vizyonlarının yalnızca üretim anlayışlarıyla sınırlı olmadığını, kültür ve sanat aracılığıyla topluma yayılan bir dönüşüm hareketine de katkı sunduğunu vurgulayan Tosyalı, "Çünkü bizce sürdürülebilirliğin kalıcı olabilmesi, yaşamın her alanına nüfuz etmesiyle mümkün. Seçkin Pirim'in özüne dönüşü sorgulayan ve yenilenmeyi odağına alan sanat anlayışının, bizim yeşil çelik üretiminde doğaya ve geleceğe saygılı yaklaşımımızla örtüşmesi, bu işbirliğine ayrı bir anlam kattı." ifadelerini kullandı.

Tosyalı, Contemporary Istanbul ile uzun süredir devam eden güzel bir işbirlikleri olduğunu aktardı.

Contemporary Istanbul Vakfı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdikleri Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı ile deprem sonrası eğitimlerine ara vermek zorunda kalan genç sanatçıları desteklemeye başladıklarını anımsatan Tosyalı, "Contemporary Istanbul ile olan işbirliğimizi önümüzdeki yıllarda da daha güzel projelerle taçlandırarak sanata ve sanatçılara olan desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlere yaratıcı üretimin ötesinde kapsamlı bir eğitim programı sunduk"

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Güreli de Contemporary Istanbul Vakfının, yalnızca sanat ortamını güçlendiren bir yapı değil, aynı zamanda sanat eğitimi alan gençlerin eşit imkanlarla gelişimini destekleyen bir platform olduğunu aktardı.

Tosyalı Holding'in katkısı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle, depremden etkilenen öğrenciler için hayata geçirdikleri sekiz haftalık eğitim programının bu yaklaşımlarının en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydeden Güreli, "Gençleri akademisyenler, sanat profesyonelleri ve farklı disiplinlerden uzmanlarla bir araya getirerek onlara sanat dünyasının yaratıcı üretimin ötesinde kapsamlı bir eğitim programı sunduk." ifadesini kullandı.

Güreli, 20. edisyon kapsamında, Contemporary Istanbul Vakfı ve Tosyalı Holding işbirliğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen sanat eğitimi sertifika programında başarılı olan 6 öğrenciyi ve eğitmenlerini Tosyalı Holding ile bir araya getirerek Contemporary Istanbul'da ağırladıklarını belirtti.

Gelecek dönemde de yeni eğitim projeleriyle bu yolculuğu sürdürürken, en büyük hedeflerinin hem Türk çağdaş sanatını dünyaya tanıtmak hem de İstanbul'u uluslararası kültür-sanat sahnesinin öncü merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Güreli, eğitim, araştırma, sergi ve yayın faaliyetleriyle sanata ve genç sanatçılara kalıcı katkılar sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Depremden etkilenen genç sanatçılar ağırlandı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerinden etkilenen Hatay'daki genç sanatçılar ve geleceğin sanat profesyonelleri için düzenlenen Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı'na katılanlar da Contemporary Istanbul'un 20. edisyonunda ağırlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. ve 4. sınıf resim, heykel ve grafik tasarım bölümlerinden toplam 63 öğrencinin katıldığı Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı kapsamında sanat alanında uzman isimler eğitim verdi.

Gerçekleştirilen eğitim programı, 24 ders çevrim içi olarak düzenlendi ve toplamda 40 saatlik bir programı kapsadı. Eğitimler sonunda 2 ayrı sanatçı ile 2'şer saatlik 2 atölye çalışması düzenlendi.

Program, geleceğe dair umutlarını yeniden inşa etmeye çalışan öğrencilere ve genç sanat profesyonellerine rehberlik etmeyi hedefliyor. Program aynı zamanda, sanatın iyileştirici gücünü merkeze alarak öğrencilerin üretim motivasyonunu artırmayı ve onları sanat dünyasındaki çeşitli kariyer yollarıyla tanıştırarak güçlü bir profesyonel temel oluşturmalarını sağlamayı amaçlıyor. Uzun vadede projenin farklı üniversitelere ve deprem bölgesindeki diğer şehirlerdeki sanat fakültelerine yayılması hedefleniyor.