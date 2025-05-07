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Tosya'da Çiftçilere Hibe ve Faizsiz Kredi ile Traktör Dağıtımı

Tosya'da Çiftçilere Hibe ve Faizsiz Kredi ile Traktör Dağıtımı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde maliyetinin yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i faizsiz krediyle sağlanan 4 traktör çiftçilere törenle teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle 22 aileye toplam 13 milyon 340 bin TL destek sağlanacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde maliyetinin yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i de faizsiz krediyle sağlanan 4 traktör çiftçilere törenle teslim edildi.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde 22 aileye toplam 13 milyon 340 bin TL destek sağlandı. Bu desteğin 2 milyon 668 bin TL'si hibe olurken, 10 milyon 672 bin TL'si ise uygun imkanlarla verilen kredilerden oluştu. Destek programı çerçevesinde vatandaşlara traktör, kabuk soyma makinesi, tomruk çekme vinci gibi ormancılık faaliyetlerini kolaylaştıracak makinelerin ile süt sığırcılığı yatırımları için de finansman sağlandı.

Destek için 14 Mart tarihinde başvurularını yapan Aydın Yaylacı, Mustafa Tavla, Cafer Yaylacı ve İsmail Gürbüz isimli vatandaşlar ise maliyetinin yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i de faizsiz krediyle sağlanan traktörlerine kavuştu. Traktörler, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende 4 vatandaşa teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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