Tosya'da 1350 Ton Elma Rekoltesi Gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1350 ton elma rekoltesi gerçekleştirildi. İlçe Müdürü Ali Çakar, Tosya'nın meyve ve sebze yetiştirmeye elverişli olduğunu belirtti. Üreticiler, Amasya, golden ve starking başta olmak üzere çeşitli elma türlerini yetiştiriyor. Hasat sonucunda 1350 ton ürün elde edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1350 ton elma rekoltesi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Çakar, AA muhabirine, ilçenin meyve ve sebze yetiştirmeye elverişli olduğunu söyledi.

Tosya'da 287 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu anlatan Çakar, "Üreticilerimiz, bu verimli topraklarımızın yaklaşık 1300 dekarında Amasya, golden ve starking başta olmak üzere çeşitli elma türleri yetiştirmektedir. Çiftçilerimizin önemli gelir kaynaklarından olan elmanın hasadı ilçe genelinde tamamlandı. 50 bine yakın elma ağacından 1350 ton ürün elde edildi. Yetiştirilen elmaların iyileri market ve pazarlarda son tüketicilere sunulurken, kalite olarak biraz daha düşük olanları ise meyve suyu fabrikalarına gidiyor." dedi.

Elma satışı yapan Abdullah Acımaz ise pazarlarda hem ürettiği hem de üreticiden aldığı elmaları sattığını, cinsine göre kilogramının 20 ila 25 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.