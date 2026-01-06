Toroslar EDAŞ, Hatay'da soğuk hava koşullarına karşı çalışmalarını sürdürüyor

ENERJİSA Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Hatay'da etkisini artıran soğuk hava koşullarıyla birlikte yükselen elektrik talebine karşı Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde ilave trafo kurulumları, güç yükseltmeleri ve yük dengeleme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, 7 gün 24 saat sahada görev yapan ekipleriyle yalnızca anlık kesintilere müdahale etmekle kalmayıp, şebekeyi kalıcı biçimde güçlendirmeyi ve enerjinin kesintisiz sağlanmasını hedefliyor.

Hatay ve çevresinde yılın ilk günlerinden bu yana etkisini artıran soğuk hava koşulları, ısınma ihtiyacını ve buna bağlı olarak elektrik enerjisine olan talebi de ani olarak arttırıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Hatay ve çevresinde kapsamlı altyapı çalışmaları yürüttüğünü aktardı. Şirket, Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde hem mevcut kesintilerin önüne geçmek hem de şebekeyi kalıcı olarak güçlendirmek amacıyla ilave trafo kurulumları, güç yükseltmeleri ve yük dengeleme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrikli ısınma kullanımının artmasıyla bazı mahallelerde şebeke üzerindeki yükün kısa sürede olağan seviyelerin üzerine çıktığı belirtilirken, Toroslar EDAŞ ekipleri bu duruma hızlı şekilde müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Bu ani artışa müdahale edebilmek amacıyla, yalnızca Hatay'dan değil, diğer illerden ve yüklenici firmalardan da destek alınarak 200'ün üzerinde personel, 75 araç ve iş makinesi ile sahada yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Samandağ'da 4, Antakya'da 2 ilave trafo kurulumu tamamlanırken; Antakya'da 9, Defne'de 7, güç yükseltimi devreye alındı ve Samandağ'da ise 2 bölge ayrımı gerçekleştirildi.

"Sahada devam eden çalışmalar çerçevesinde Samandağ'da 6 ilave trafo, 2 güç yükseltimi ve 1 bölge ayrımı; Antakya'da 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı; Defne'de ise 2 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı çalışmaları sürdürülüyor.

"Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni etapta ise Samandağ'da 12 ilave trafo, 6 güç yükseltimi ve 8 bölge ayrımı; Antakya'da 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı; Defne'de 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı yapılması öngörülüyor.

"Toroslar EDAŞ, yürütülen çalışmaların yalnızca anlık arızalara müdahale amacı taşımadığını, benzer yük artışlarının tekrar yaşanması ihtimaline karşı altyapının kalıcı olarak güçlendirilmesini hedeflediğini vurguluyor."

"Türkiye'nin enerji altyapısında kamu hizmeti sorumluluğuyla görev yapan Toroslar EDAŞ, sorumluluk sahasında olan illerin tamamında 4.064 çalışanıyla ve bölgenin insanlarından oluşan saha ekipleriyle kesintisiz enerji arzı için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Şirket, Hatay'da deprem öncesinde olduğu gibi bugün de sahada olmaya devam ettiğini, bölgenin insanlarından oluşan ekipleriyle enerjinin kesintisiz sağlanması için sorumluluk almaya devam edeceğini belirtiyor."