Gaziantep'te Enerji Altyapısı Güçlendiriliyor

Toroslar EDAŞ, Temmuz 2025'te Gaziantep'te iklim değişikliğinin etkisiyle mevsim normallerinin 6-12derece üzerine çıkan sıcaklıklara ve yoğun elektrik talebine rağmen kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak için sahada yoğun şekilde çalışıyor.

Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ'ın faaliyet gösterdiği Gaziantep 'in genelinde kullanılan elektrik, ay ortasına gelindiğinde 785MW'a ulaşarak temmuz ayı başına göre neredeyse yüzde 55 arttı. Özellikle aşırı sıcaklar nedeniyle klimaların yoğun kullanıldığı şehir merkezlerinde, elektrik hatlarını besleyen trafolar tam kapasiteye dayandı.

Yapılan açıklamaya göre şirket ekipleri, bu yoğun talep karşısında müşterilerinin enerji kullanım konforunu korumak için gece gündüz sahada çalışarak trafoları soğutuyor, yükü dengelemek için bağlantıları düzenliyor ve yeni trafo kurulumlarını hızlandırıyor. Amaç, herkesin elektriğini kesintisiz kullanmaya devam etmesi.

Son 1 Haftada 100'den fazla noktaya anında müdahale edildi

Açıklamaya göre, Gaziantep'te aşırı sıcakların etkisiyle elektrik talebi artınca Toroslar EDAŞ ekipleri son bir haftadır gün boyu ve gece boyunca sahada çalıştı.

25 Temmuz'da, 46 mahallede yaşanan arızalara anında müdahale edildi. Elektriğin dengeli dağıtılması için 12 mahallede hat düzenlemeleri yapıldı, 10 trafoya soğutucu sistem takıldı.

26 Temmuz'da, 61 mahallede benzer sorunlar giderildi. Aşırı yük yüzünden yanan 3 trafo ve 1 dağıtım panosu yenilendi, kapasite artırıldı. Aşırı sıcaklıkların yol açtığı yoğun yüklenmeler sonucu bazı trafolarda ısıl gerilim kaynaklı arızalar ve lokal yangınlar oluştu. Bu tür durumlara karşı oluşturulan acil müdahale planları kapsamında ekiplerimiz hızlıca sahaya yönlendirilmiş, yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak ekipman yenileme işlemleri tamamlandı.

Yüksek elektrik kullanımının trafo kapasitelerini zorladığı bölgelerde 8 yeni enerji hattı tesisi yapılarak zarar gören saha dağıtım kutuları yenilendi.

27 Temmuz'da 10 farklı mahallede toplam 11 trafonun gücü artırıldı, yaklaşık 2,5 kilometre yeni kablo çekildi ve kritik noktalarda altyapı güçlendirme çalışmaları yapılarak aşırı yüklenmeye karşı enerji arzı güvence altına alındı.

Toplamda 109 farklı noktada kalıcı çözümler devreye alındı. Ayrıca Batıkent, Nizip, Osmangazi ve Karataş gibi bölgelerde yeni trafo yatırımları için kazı ve altyapı çalışmaları başladı.

Gaziantep'te enerji alt yapısı yenilenerek daha güçlü hale getiriliyor

Şirket, 2025 yılının ilk 6 ayında Gaziantep genelinde 10 bin 934 trafo ve 26 bin 577 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Aydınlatma ve bakım çalışmaları kapsamında Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde 5 bin 889 aydınlatma armatürü elden geçirildi. 107 trafo, 93 pano ve 55 dağıtım merkezinde bakım yapılarak elektrik altyapısı güçlendirildi.

Hat bakımı çalışmaları ile toplam 682 kilometrelik elektrik hattında bakım çalışması yapılarak olumsuz hava koşullarına karşı hazırlık sağlandı.

Yeni yatırımlar ile şehir genelinde 536 kilometre yeni kablo döşendi, 2 bin 102 yeni aydınlatma armatürü takıldı. Ayrıca 277 yeni elektrik panosu ve 146 yeni trafo merkezi kurularak Gaziantep'in enerji altyapısı daha da sağlamlaştırıldı.

Şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde yaptığı bu yatırımlarla 950 binden fazla müşterisine daha güvenli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefledi. - GAZİANTEP