Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te enerji altyapısını güçlendiriyor

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca sanayi ve ihracatın lokomotifi Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 10 bin 716 trafo ve 26 bin 121 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplamda 8 bin 512 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 168 trafo ve 277 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1286 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 264 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 401 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2452 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 384 yeni elektrik panosu ve 116 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

2024 yılında operasyonel süreçleri iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız veren şirket, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı. Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Toroslar EDAŞ, Gaziantep'teki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."