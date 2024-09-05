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Toroslar'da yetişen şifalı kızılcık kirazının hasadı başladı

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Adana'nın Feke ilçesinde yüksek antioksidan içeriği nedeniyle sağlıklı bir besin olan kızılcık kirazında hasat başladı. Sağlık açısından vitamin deposu olarak bilinen, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu düşünülen kızılcık kirazında hasat başladı.

Toroslar'da yetişen şifalı kızılcık kirazının hasadı başladı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde yüksek antioksidan içeriği nedeniyle sağlıklı bir besin olan kızılcık kirazında hasat başladı.

Sağlık açısından vitamin deposu olarak bilinen, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu düşünülen kızılcık kirazında hasat başladı. Feke ilçesinde 4 dönüm arazide yetiştirilen kızılcık kirazında hasat yapıldı. Köy sakinlerinin kışın şifa olarak tükettiği kirazda bu yıl verim yüz güldürdü.

Kızılcık kirazı hasadını yapan Gün ailesi de 1 ay boyunca hasat yapıp topladıkları kirazları kurutuyor. Kurutulan kızılcık kirazları kışın şifa niyetine tüketiliyor. C, K, B6 ve E yönünden vitamin deposu olarak bilinen ve kalsiyum, magnezyum, demir, manganez ve potasyum da barındırması ile şifa deposu olan kızılcık kirazı birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor.

Üretici Hacer Gün, yerli kiraz bahçesini aşılamayla kızılcık kirazı üretim alanına çevirdiğini belirterek, "Toroslar'ın şifası bizim için. Yaklaşık 100 ağacımız var. Kızılcık kirazımız şifa deposu; şekeri her hastalığa şifa olarak bilinir ve o şekilde tüketilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Toroslar Ekonomi Güncel Sağlık Tarım Kiraz Adana Feke

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