Torba yasada yer alan yurt dışına çıkış harcında yüzde 100 zam iptal edildi

Meclisin açılması ile beraber gündeme gelen torba yasada yurtdışı çıkış harcı hakkında yeni bir düzenlemeye gidilmişti. Buna göre; harca yüzde 100 oranında zam yapılarak 150 liradan 300 liraya çıkarılmıştı. Tepkilere sebep olan zammın iptal edildiği öğrenildi.

Meclise sunulacak olan torba yasa teklifinde yurtdışına çıkış harcının 150 liradan 300 liraya çıkarılması tepkilere neden olmuştu. Konu hakkında yeni bir karar alındı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI ZAMMI GERİ ALINDI

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı işçi, işveren ve muhtaç kesimlere yönelik destekleri kapsayan torba yasa teklifinin içinde yurt dışına çıkış harcı hakkında yeni bir düzenleme yapılacaktı. Buna göre; harç ücreti 150 liradan 300 liraya artırıldı.

Haberin duyulmasının ardından zamma tepkiler geldi. Harca yapılan yüzde 100'lük zam tartışmalara neden oldu. Elde edilen bilgilere göre 300 liraya çıkarılması beklenen harç ücretleri ile ilgili düzenleme yasadan çıkarıldı. 2021 mart ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 50 TL olan yurt dışına çıkış harcı 150 TL olmuştu.