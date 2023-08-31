Toplu sözleşme zammı sonrası en düşük memur maaşı 30 bin TL'yi aşacak

Memur ve memur emeklileri için 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 zam verilmesinin ardından en düşük memur maaşının kaç lira olacağı merak konusu oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu orana enflasyon farkının da eklenmesiyle ocak ayında en düşük memur maaşının 30 bin TL bandını bir miktar aşacağını söyledi.

Memur ve memur emeklisinin 1 aydır devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde nihai karar çıktı. Tarafların pazarlık masasında anlaşamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Bu orana enflasyon farkının da eklenmesiyle ocak ayında en düşük memur maaşı 30 bin TL'yi aşacak.

"ENFLASYON FARKININ MÜJDE OLARAK İFADE EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2023'ün için Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 60'lara yaklaştı. Oradan gelecek enflasyon farkı bize zam olarak yansıtıldı. Enflasyon farkı müjde gibi ifade edilmesi doğru değil." dedi.

"ENFLASYON FARKIYLA EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'Yİ AŞACAK"

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonun farkı konusu toplu sözleşme gereği kamu işvereninden alacağımızdır. Onu zam olarak ifade etmeleri sağlıklı değil. Enflasyon farkının eklenmesiyle en düşük memur maaşı 30 bin bandını biraz geçecek.

"TOPLU SÖZLEŞME YASASI VE MASA DÜZENİ TARTIŞILMALI"

Refah payı ile bu süreci daha da teminat altına almak gerekiyordu. Refah payı konusundaolumlu bir yanıt alamadık. Toplu sözleşme yasası tartışılmalı, hakem ve masa düzeni tartışılmalı. Yasaya göre yeni bir evrensel normlar içerisinde bir çalışma yapılmalı. Yeni süreçte yasaya ilişkin tartışmamız artacaktır."