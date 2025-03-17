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Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

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Kocaeli'deki Bayer Türk Kimya fabrikası ile Petrol İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, işçilerin net maaşları 102 bin lira oldu. Sosyal haklarla birlikte bu rakam 176 bin liraya kadar yükseldi.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesi için masaya oturdu. Sendikanın genel merkezinde yapılan imza töreninden çıkan karar işçileri sevinçten havalara uçurdu.

SÖZLEŞMEYLE BİRLİKTE İŞÇİLERİN MAAŞI 102 BİN LİRA OLDU

Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, yapılan anlaşmayla fabrikadaki işçilerin ortalama net ücreti 102 bin liraya yükseldi. Sosyal haklar da eklenince işçilerin aylık toplam kazancı 176 bin liraya ulaştı.

Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

SÖZLEŞME ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YILI KAPSIYOR

Toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yılı kapsadığını söyleyen Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, "Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira."

Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Turkiye ye Geri mi Donsek Acaba ??

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Haber YorumlarıSerkan kılıç :

Bravo tebrikler bu isyerine..asgari ücret üstünü her özel sektör isyeri verebilir

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Haber Yorumlarıoturan:

40 senelik öğretmenim daha 60 bin tl alamıyorum işçilere verilen maaş 160 bin ne oluyor. Denge bozulmuş bu maaşı doktor almıyor

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