Toplanan inek sütü miktarı martta yıllık yüzde 4 azalarak 857 bin 789 ton oldu

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 857 bin 789 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 4 gerileyerek 857 bin 789 tona düştü. Toplanan inek sütü miktarı ocak-mart döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azaldı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 125 bin 84 ton oldu. Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 10,1 azalışla 376 bin 597 ton olarak gerçekleşti.

Martta ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 96 bin 418 tona yükselirken ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2,1 artışla 266 bin 720 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 64 bin 345 tona geriledi, ocak-mart döneminde de yıllık bazda yüzde 6 azaldı ve 175 bin 405 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artarak 63 bin 469 tona, tereyağı üretimi yüzde 49,6 artışla 11 bin 253 tona çıktı.

Ocak-mart döneminde ayran üretimi yıllık bazda yüzde 25,8, tereyağı üretimi yüzde 57,1 yükseldi.

Şubatta 789 bin 288 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı martta yüzde 8,7 artarak 857 bin 789 ton oldu.

Şubatta 118 bin 787 ton olan içme sütü üretimi de martta yüzde 5,3 artışla 125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.