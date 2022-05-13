Tüik: Toplam Ciro Endeksleri Aylık Yüzde 8,4, Yıllık Yüzde 112,9 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, martta aylık yüzde 8,4, yıllık yüzde 112,9 arttı.

TÜİK sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerine dair verileri yayınladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi martta aylık yüzde 8,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,9, inşaat ciro endeksi yüzde 9,1, ticaret ciro endeksi yüzde 8,6, hizmet ciro endeksi yüzde 10,9 arttı.

TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 112,9 ARTTI

Mart ayında, yıllık toplam ciro endeksi yüzde 112,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 126,4, inşaat ciro endeksi yüzde 83,2, ticaret ciro endeksi yüzde 102,3, hizmet ciro endeksi yüzde 130,6 arttı.