TOKKDER, birinci çeyreğe ilişkin operasyonel ve günlük araç kiralama raporunu açıkladı

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, sektörde yatırımların sürdüğünü belirterek, "Sektörümüz, yılın ilk çeyreğinde operasyonel kiralamada yaklaşık 364 milyar lira, kısa dönem kiralamada ise yaklaşık 212 milyar lira seviyesinde toplam aktif büyüklüğe ulaştı." ifadelerini kullandı.

TOKKDER, 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama ve Günlük Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre, ilk çeyrekte operasyonel araç kiralama sektörünün araç sayısı 229 bin 100'e geriledi.

Renault yüzde 18,9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 12,8 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Volkswagen, yüzde 8,7 ile Skoda ve yüzde 7,9 ile Toyota takip etti.

Sektörün yüzde 46,6'sı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 31,3 ve orta sınıf araçlar yüzde 10,3 pay aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların payı yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Sektörün araç parkında yer alan benzinli araçların payında artış görüldü.

Sektörün araç parkının yüzde 64,8'lik bölümünü benzinli araçlar oluşturdu. Dizel araçların payı yüzde 21,6'ya geriledi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 13,6 oldu.

Operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliği devam etti. Bu gövde tipine sahip araçlar yüzde 38,3 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 26,6 ile ikinci sırada, SUV araçlar ise yüzde 26 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 2 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.

Sektörün toplam araç parkının yüzde 83,6'sını otomatik vitese sahip araçlar oluşturdu. Manuel vitesli araçların payı ise yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

Sektör ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor

Operasyonel kiralama sektörünün ilk çeyrek sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 14,4 milyar liraya ulaştı. Sektör aynı dönemde 27,9 milyar liralık araç alımı gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 26 bin 700 oldu.

Söz konusu dönemde sektörün filosunda bulunan araç sayısı 147 bin 300 olurken, sektörün toplam araç yatırımı 49,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Sektörde yılın ilk çeyreğindeki kontrat sayısı 982 bin 907 olarak kayıtlara geçerken, bu dönemde ortalama kontrat süresi 8,9 gün oldu. Günlük kiralama sektöründeki araçların yüzde 64,9'u benzinli, yüzde 24,6'sı dizel ve yüzde 10,5'i elektrikli ve hibrit araçlardan oluştu.

"Sektörümüz yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin ve savaş ortamının yarattığı belirsizliklerin, özellikle turizm odaklı talep üzerinde dönemsel bir yavaşlamaya neden olduğunu kaydetti.

Tangün, buna rağmen sektörün kapasitesini artırmaya ve yatırımlarını sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde finansmana erişim, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi açısından en kritik başlıklardan biri olmaya devam edecektir. Tüm bu gelişmelere rağmen, araç kiralama sektörü mobilitenin dönüşümünde merkezi rolünü güçlendirerek, büyümeye, yatırım yapmaya ve Türkiye ekonomisine değer katmaya kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İlk çeyrek verilerinin araç kiralama sektörünün değişen ekonomik koşullara rağmen dengeli bir görünüm sergilediğini ortaya koyduğunu belirten Tangün, operasyonel kiralama toplam araç parkının 229 bin adet seviyesinde kalmasının ve sınırlı daralma eğiliminin finansmana erişim koşullarının sektör üzerindeki etkisini gösterdiğini vurguladı.

Tangün, "Sektörümüz, yılın ilk çeyreğinde operasyonel kiralamada yaklaşık 364 milyar lira, kısa dönem kiralamada ise yaklaşık 212 milyar lira seviyesinde toplam aktif büyüklüğe ulaştı. Sektör, operasyonel kiralamada 14,4 milyar lira, kısa dönem kiralamada ise 14,7 milyar lira olmak üzere toplamda yaklaşık 29 milyar lira vergi ödeyerek ekonomiye güçlü katkısını sürdürdü. Bu tablo, araç kiralama sektörünün yalnızca mobilite alanında değil, aynı zamanda ekonomiye güçlü değer üreten stratejik bir sektör olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.