TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ kura takviminin sonuna gelindi

TOKİ’nin İstanbul’da gerçekleştireceği 100 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi süreci gündemdeki yerini koruyor. Başvuru sahipleri, kura tarihine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

TOKİ İSTANBUL KURA LİSTESİ BELLİ OLDU

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında İstanbul için yapılan başvuruların ardından hak sahibi adaylarının yer aldığı listeler yayımlandı. Şehit aileleri, engelliler, emekliler, gençler, üç çocuk ve üzeri aileler ile diğer başvuru kategorilerine ait isimler, 500 bin konut resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Aynı şekilde başvurusu kabul edilmeyen vatandaşların listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayımlanan listelerle birlikte başvuru sahipleri kendi durumlarını kontrol etme imkanı buldu. İlgili kategorilere göre ayrılan listelerde, kura çekimine katılacak adayların isimleri detaylı şekilde yer aldı. Bu süreçte başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı ve kura aşamasına geçildi.

Kura çekimi sürecinde, belirlenen kategoriler doğrultusunda hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında yürütülecek projeler için kura işlemleri aşamalı şekilde gerçekleştirilecek. Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla kura çekimleri, diğer illerin kura çekiminde olduğu gibi canlı yayınlanacak.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ İstanbul kura çekimi için henüz resmi takvimde net gün ve saat bilgisi paylaşılmadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un daha önce yaptığı açıklamalarda, kura sürecinin Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu doğrultuda gözler resmi duyurulara çevrildi.

Kura çekiminin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu tarihler, kamuoyunda en çok konuşulan zaman aralığı olurken, kesin takvimin TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı bildirildi. Sürecin detaylarına ilişkin açıklamaların kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağlaması bekleniyor. Çekilişlerin TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağı ve başvuru sahiplerinin sonuçları e-Devlet ile TOKİ platformları üzerinden sorgulayabileceği bildirildi. Sürece ilişkin tüm gelişmelerin resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı kaydedildi.