TOKİ, 24 ilde ucuz konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlar 163 bin liradan başlıyor, işte başvuru şartları

TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

TAKSİTLER BİN 442 LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

İşte il il fiyatlar ve taksit tutarları;

BAŞVURU ŞARTLARI