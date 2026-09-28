Haberler

Tokat vergi rekortmenleri belli oldu, ÜMSA 101 milyon 270 bin 439 lirayla zirvede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta 2025 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin ardından en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef açıklandı. Kurumlar vergisinde ÜMSA Yatırım AŞ 101 milyon 270 bin 439 lira 17 kuruşla zirvede; gelir vergisinde ilk 5 isim açıklanmadı.

Tokat genelinde 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef açıklandı.

Tokat Defterdarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vergi Dairesi müdürlüklerine kayıtlı mükelleflerin yer aldığı listede, kurumlar vergisinde ÜMSA Yatırım Anonim Şirketi 101 milyon 270 bin 439 lira 17 kuruş tahakkuk eden vergi tutarıyla ilk sırada yer aldı. Kurumlar vergisi sıralamasında ikinci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Eray İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi üçüncü, Elgin Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ise dördüncü sırada yer aldı.

2025 vergilendirme dönemi gelir vergisi sıralamasında ise ilk 5 sırada bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklanmasını istemediği bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu'na şok! SDD'den ihraç edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

Mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
23 yaşında 317 suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler

317 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler
Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı

Putin'i çıldırtacak görüntü! Hepsi esir düştü
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek

3 zam birden! 35 milyon kişinin cebi yanacak
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!

Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti

Yeni yaşına kraliçe gibi girdi! Ünlü oyuncunun pozları beğeni topladı