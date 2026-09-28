Tokat vergi rekortmenleri belli oldu, ÜMSA 101 milyon 270 bin 439 lirayla zirvede

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Tokat genelinde 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef açıklandı.

Tokat Defterdarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vergi Dairesi müdürlüklerine kayıtlı mükelleflerin yer aldığı listede, kurumlar vergisinde ÜMSA Yatırım Anonim Şirketi 101 milyon 270 bin 439 lira 17 kuruş tahakkuk eden vergi tutarıyla ilk sırada yer aldı. Kurumlar vergisi sıralamasında ikinci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Eray İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi üçüncü, Elgin Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ise dördüncü sırada yer aldı.

2025 vergilendirme dönemi gelir vergisi sıralamasında ise ilk 5 sırada bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklanmasını istemediği bildirildi.

Kaynak: AA