Haberler

Tokat'ta Zirai Don Felaketi: Ceviz Üretimi Yüzde 99 Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta nisan ayında meydana gelen zirai don, 'Niksar cevizi' hasadında yüzde 100'e varan zarara neden oldu. Geçen yıl 2400 ton olan üretim bu yıl yalnızca 25 tona düştü. Tarım Sigortası konusunda uyarılarda bulunan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, çiftçilerin zararlarını güvence altına alması gerektiğini vurguladı.

TOKAT'ta nisan ayındaki zirai don, başta kiraz olmak üzere birçok meyvede yüzde 100'e varan zarara yol açtı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, coğrafi işaretli olan ' Niksar cevizi' hasadının yapılamadığını ifade ederek, Geçen sene yaklaşık 2 bin 400 ton civarında üretim varken bu sene 24- 25 ton civarında bir üretim var. Ciddi bir felaketle karşılaştık. Geçen yıla göre yüzde 1 civarında bir ürün kalmış. Geçen sene cevizin ortalama kabuklu fiyatı 150- 250 lira arasında satılmıştı. Bu sene 350- 400 lira arasında satılıyor" dedi.

Tokat'ın coğrafi işaretli ' Niksar cevizi' yurt genelinde önemli bir pazar oluşturuyor. Birçok meyvenin yetiştirildiği bölgede ceviz üretimi ilk sırada yer alıyor. Özellikle, 2024 yılında toplam 2 bin 400 ton ceviz üretimi yapılan bölgede, 2025 yılı Nisan ayında yaşanan zirai don ile üretim 25 tona kadar geriledi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, Ciddi bir felaketle karşılaştık. Bu sene tarım üretiminde meyvemiz ve ceviz noktasında çok ciddi kayıplarımız oldu. Tokat'ta ceviz Niksar bölgesinde yetişiyor. Geçen sene üretim yaklaşık 2 bin 400 ton civarındaydı. Bu sene 24- 25 ton civarında bir üretim var. Bu da şu anlama geliyor. Geçen yıla göre yüzde 1 civarında bir ürün kalmış. Geçen sene cevizin ortalama kabuklu fiyatı 150- 250 lira arasında satılmıştı. Bu sene 350- 400 lira arasında satılıyor dedi.

Çiftçilere çağrıda bulunan Başkan Yılar, Ülkemizde TARSİM diye bir kurum var. Tarım Sigortası. Bu Tarım Sigortasının prim noktasına çiftçiye, devletimiz yüzde 50 destek veriyor. Yani toplam 100 liralık bir poliçe yaptırdıysanız, 100 TL prim tuttuysa bunu 50 lirasını devletimiz ödüyor. Tarımda bu işi yapıyorsak, dolu, rüzgar, fırtına don olaylarıdır. Bunları görme ihtimalimiz artık çok çok yüksek. Bu sebepten dolayı bu zararları teminat altına alabilmemiz için kesinlikle TARSİM sigortası yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.