Haberler

Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu Tokat'ta toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu'nun 23. toplantısı Tokat'ta düzenlendi. Toplantıda yeni kiraz çeşitleri, yetiştiricilik gelişmeleri ve iklim değişikliğine uyum konuları ele alındı. TAGEM Genel Müdürü, Türkiye'nin kiraz ve vişnede dünya lideri olduğunu vurguladı.

Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu'nun 23. toplantısı Tokat'ta düzenlendi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde organize edilen toplantıda, yeni tescil edilen ve tescil aşaması devam eden kiraz çeşitleri ele alındı, kiraz ve vişne üretimi yapılan illerde yetiştiricilik konusundaki gelişmeler değerlendirildi.

TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok üründe olduğu gibi kiraz ve vişnede de dünyada lider konumda bulunduğunu söyledi.

Gelecek dönemde iklim değişikliğine, piyasalara, rekoltelere bağlı olarak bu alandaki güçlerini daha da artırmak için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini belirten Atalay, "AR-GE altyapısı nasıl olur, pazarlama konuları nasıl olur? hepsinin tartışılacağı güzel bir toplantı yapılıyor ama şunu da unutmamız gerekir. 2024'te nispeten kuraklık yaşadık. 2025'te hem kuraklık hem zirai don yaşadık." dedi.

Bu yıl yağışların çok bol olduğuna işaret eden Atalay, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bunların hepsine adapte olan, hepsini birden kaldırabilen çeşitlerin, yeni yöntemlerin birlikte değerlendirildiği, Türkiye'nin kıymetli üniversitelerinden, kıymetli araştırmacıların, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün uzmanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir toplantı oluyor. Tokat'ta yapılması son derece önemli. Tokat'ta önemli meyve üretimi yapılıyor. 2026 yılında yağışların çok olması, özellikle Tokat'ta neredeyse afete dönüşmesi tabii bazı olumsuz etkilere neden oldu ama genel olarak Türkiye'ye bakıldığında inşallah verimli bir yıl geçecek."

Tokat Valisi Abdullah Köklü ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış

Sözün bittiği yer! Cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmışlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim

Tarihi zirveye geç kalan Trump'tan liderleri şaşkına çeviren tepki
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı

Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
'Defterden sildim' dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi

"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek
Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı

Duran bombasının pimini çektiler! Bu iş tamam