Devlet desteğiyle 4 olan hayvan sayısını 9 yılda 80'e çıkardı

Tokat'ta hayvancılık yapan Rüstem Özseven, 9 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan sayısını 4'ten 80'e çıkarmayı başardı.

Kat köyünde yaşayan 54 yaşındaki Rüstem Özseven, 2015 yılında hayvan sayısını artırmak amacıyla destek almak için TKDK'ye başvurdu.

İncelemenin ardından 2016 yılında 1 milyon lira hibe almaya hak kazanan Özseven, yaklaşık bin metrekarelik kapalı alanda tesis kurup 20 büyükbaş hayvan daha satın aldı ve 4 olan hayvan sayısını 24'e çıkardı.

Aradan geçen 9 yılda hayvan sayısı buzağılarla 80'e ulaşan Özseven, AA muhabirine, ailesinin uzun yıllardır çiftçilik yaptığını söyledi.

Kendisinin de yaklaşık 40 yıldır dede mesleği hayvancılıkla uğraştığını anlatan Özseven, "2015 yılında TKDK'ye destek için başvurdum. Projemiz onaylandı." dedi.

Kurduğu tesiste ekipmanlar ve inşaatının 1 milyon 350 bin liraya mal olduğunu belirten Özseven, "Burayı yapmadan önce 4 büyükbaş hayvanımız vardı. 20 ithal hayvan getirdik. İşletmemizi büyüttük." ifadelerini kullandı.

Bugün hayvan sayısının 80'e çıktığını vurgulayan Özseven, şunları kaydetti:

"Devletimizden destek almamız, işletmemizi modern ve prensipli yaptı. Her şey yerli yerinde, sağımhanesi, buzağılıkları var. Kendi imkanımızla yapsaydık bu kadar modern olmazdı. Şu anda sağılan hayvanımız 15-20 tane. Günlük 150 ila 200 litre süt alıyoruz. Zaman zaman 300 litre süte çıkıyor. Her geçen gün hayvanımızın sayısı artıyor. Erkekleri kesime gönderiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun."