Haberler

Devlet desteğiyle 4 olan hayvan sayısını 9 yılda 80'e çıkardı

Devlet desteğiyle 4 olan hayvan sayısını 9 yılda 80'e çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta Rüstem Özseven, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle büyükbaş hayvan sayısını 4'ten 80'e yükseltti. 1 milyon lira hibe ile modern bir tesis kurarak hayvancılığını büyüten Özseven, devlet desteklerinin önemini vurguladı.

Tokat'ta hayvancılık yapan Rüstem Özseven, 9 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan sayısını 4'ten 80'e çıkarmayı başardı.

Kat köyünde yaşayan 54 yaşındaki Rüstem Özseven, 2015 yılında hayvan sayısını artırmak amacıyla destek almak için TKDK'ye başvurdu.

İncelemenin ardından 2016 yılında 1 milyon lira hibe almaya hak kazanan Özseven, yaklaşık bin metrekarelik kapalı alanda tesis kurup 20 büyükbaş hayvan daha satın aldı ve 4 olan hayvan sayısını 24'e çıkardı.

Aradan geçen 9 yılda hayvan sayısı buzağılarla 80'e ulaşan Özseven, AA muhabirine, ailesinin uzun yıllardır çiftçilik yaptığını söyledi.

Kendisinin de yaklaşık 40 yıldır dede mesleği hayvancılıkla uğraştığını anlatan Özseven, "2015 yılında TKDK'ye destek için başvurdum. Projemiz onaylandı." dedi.

Kurduğu tesiste ekipmanlar ve inşaatının 1 milyon 350 bin liraya mal olduğunu belirten Özseven, "Burayı yapmadan önce 4 büyükbaş hayvanımız vardı. 20 ithal hayvan getirdik. İşletmemizi büyüttük." ifadelerini kullandı.

Bugün hayvan sayısının 80'e çıktığını vurgulayan Özseven, şunları kaydetti:

"Devletimizden destek almamız, işletmemizi modern ve prensipli yaptı. Her şey yerli yerinde, sağımhanesi, buzağılıkları var. Kendi imkanımızla yapsaydık bu kadar modern olmazdı. Şu anda sağılan hayvanımız 15-20 tane. Günlük 150 ila 200 litre süt alıyoruz. Zaman zaman 300 litre süte çıkıyor. Her geçen gün hayvanımızın sayısı artıyor. Erkekleri kesime gönderiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title