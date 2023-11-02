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Tokat'ın Artova ilçesinde 2 bin ton patates rekoltesi bekleniyor

Tokat'ın Artova ilçesinde bu yıl 500 dekarlık alanda patates ekimi yapıldı ve 2 bin ton patates rekoltesi bekleniyor. Patatesin tarlada toptan satış fiyatı ortalama 11-12 lira olarak gerçekleşti.