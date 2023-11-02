Tokat'ın Artova ilçesinde 2 bin ton patates rekoltesi bekleniyor
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Tokat'ın Artova ilçesinde bu yıl 500 dekarlık alanda patates ekimi yapıldı ve 2 bin ton patates rekoltesi bekleniyor. Patatesin tarlada toptan satış fiyatı ortalama 11-12 lira olarak gerçekleşti.
Tokat'ın Artova ilçesinde 2 bin ton patates rekoltesi bekleniyor.
AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, ilçede bu yıl 500 dekarlık alanda patates ekimi yapıldı.
Dekar başına ortalama 4 ton patates verimi beklenen ilçede Taşpınar ve Aşağıgüçlü köylerinde patates üretimi yapıldı.
İlçede bu sene 2 bin ton patates rekoltesi bekleniyor. Patatesin tarlada toptan satış fiyatı ortalama 11-12 lira olarak gerçekleşti.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 2023 yılında yüzde 62 hibe destekli, 67 üreticiye toplam 28 ton tohumluk patates dağıtımı yapıldı.
Üreticilerden Nihat Demirel, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır patates üretimi yaptıklarını söyledi.
Demirel, "Patates hasadı yapıyoruz. 18 dönüme patates ektim. 100 ton patates hasadı bekliyorum. Patatesin kilosu şu anda 15 liradan satılıyor." dedi.