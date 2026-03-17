Tahıl tohumluklarının sertifikasyon işlemleri Tohumluk Yönetim Sistemi üzerinden yürütülecek

Tahıl tohumluklarının tescil ve sertifikalandırma süreçlerinin yürütülmesi için Tohumluk Yönetim Sistemi (TYS) kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, tahıl türlerine ait tohumlukların kaliteli ve standartlara uygun şekilde üretilmesi ve pazarlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, tahıl türlerine ait tohumların, sertifikasyon sisteminde üretilmesi ve pazarlanması için bu tohumlukların ait olduğu çeşitlerin kayıt altında olması ve belirlenen standartları karşılaması şartı aranacak.

Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretilecek ve pazarlanacak. Elit ve orijinal sınıftaki tohumlukların üretim ve pazarlaması, ıslahçısı, araştırma kuruluşu olan çeşit sahibi veya araştırma kuruluşu olan üretim yetki sahibi tarafından yapılacak.

Sertifikalandırma amacıyla alınan tohumluk numuneleri, üretildikleri üretim sezonu içinde başvuru kuruluşu tarafından ilgili sertifikasyon kuruluşuna teslim edilecek. Laboratuvar analizleri sonucunda düzenlenen sertifika veya tohumluk analiz raporları, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak.

Tohumluk sertifikasyon sürecindeki iş ve işlemler, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlık tarafından, tohumlukların tescil ve sertifikasyonu ile tohumculuk iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Tohumluk Yönetim Sistemi (TYS) oluşturulacak.

Ekilen tohumluğa ait menşei sertifikalar, sertifikayı düzenleyen kuruluş tarafından TYS'ye tanıtılacak. Tohum ithalse, ithalat ön iznini veren kuruluş tarafından TYS'ye tanıtılacak ve sertifikanın aslı başvuru sahibine iade edilecek.

TYS oluşturuluncaya kadar yönetmelik kapsamında yürütülen sertifikasyon ve pazarlama süreçlerine ait iş ve işlemler, Tohumluk Veri Yönetim Sistemi (TVYS) üzerinden tamamlanacak.