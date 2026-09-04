Togg, elektrikli araç fiyatlarını yüzde 20-30 düşürdü

TOBB Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, yerli otomobil Togg'un pazardaki yabancı markaların yüksek fiyat politikasını frenlediğini belirterek, "Togg olmasaydı vatandaşlarımız diğer elektrikli araçları en az yüzde 20-30 daha pahalıya alacaktı" dedi.

Otomotiv sektöründe ikinci el ve sıfır araç piyasasında yaşanan daralmayı değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, yerli otomobil Togg'un piyasayı regüle eden en kritik güç olduğunu söyledi. Togg'un 1 milyon 300 bin TL bandında çıkaracağı yeni modelle birlikte satışlarda birinci sıraya yerleşeceğini öngören Batı, her vilayete acil servis ve satış ağı kurulması çağrısında bulunurken; yüksek mevduat faizleri ve altında terse kalan yatırımcılar nedeniyle piyasadaki durgunluğun 2027 yılına kadar sürebileceğine dikkat çekti.

"İkinci el sektöründe de sıfır araç sektöründe de şu anda daralma var"

Piyasadaki daralmanın nedenlerine ve ekonomik faktörlere değinen Batı, "Haziran ayına kadar bir durağanlık vardı. Temmuz, ağustos aylarında bir yukarı yönlü ivme kazandı. Ama 2025 yılı aynı aya oranla şu anda yüzde 25'lik hala bir daralma var. Fiyatlarda abartı bir yükselme yok. Geçen yılla bu yıl arasında araç fiyatlarında maksimum yüzde 5 ila yüzde 10 arasında bir fiyat artışı var. Sıfır araçlarda da yine geçen aya ve geçen yıla göre ciddi bir daralma var. Dolayısıyla otomotiv sektörü şu anda biraz daha daralmış vaziyette. Bunun birkaç tane sebebi ve etkeni var. Birincisi banka faiz oranlarının yüksek olması, ikincisi yukarı yönlü altın fiyatları. İkinci el ve sıfır araç sektöründe şu anda bir daralma var ama bu çok büyük, abartı bir şekilde değil. 2026 bizim beklentilerimizin altında kaldı. Faizlerin düşmesi gerekiyor. Altın, döviz ve gümüş gibi insanların yatırım aracı olarak kullandığı emtiaların değerlerinin yükselmesi gerekiyor. İnsanlar ancak o zaman ellerindeki birikimi herhangi bir mala, ihtiyaca yöneltiyor" dedi.

"Togg satışta birinci sıraya oturacak"

Togg'un çıkaracağı yeni modele ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fahrettin Batı, şu ifadeleri kullandı:

"Togg 1 milyon 300 bin lira bandında yeni bir araç çıkaracak. Bunun ikinci ele hiçbir etkisi olmaz, çünkü sıfır bir araç bu. Sıfır, küçük, A ve B segmentindeki araçlarda Togg'a yönelim fazla olur. Elektrikli olması nedeniyle Togg'a olan talebin de yüksek olacağını düşünüyorum. Şu anda ağustos ayı ile ilgili rakamlar açıklandı. Bir ve ikinci sırada biri yerli marka, biri Avrupa marka olmak üzere 2 tane en çok satan araba var. Üçüncü sırada da Togg var. 1 milyon 300 bin TL'lik Togg'un elektrikli arabası da çıktığı zaman ben inanıyorum ki ileriki aylarda Togg satışta birinci sıraya oturacak" diye konuştu.

"Otomobilde dip fiyat fırsatı"

Sıfır araç bayilerinin fiyatları mümkün olduğunca aşağı çektiğini ve kampanyaları genişlettiğini belirten Batı, "Şu anda otomobil bayileri sıfır karla ya da yüzde 1-2 karla araç satıyor. Dövizdeki hareketliliğin sınırlı olması da fiyatların sabit kalmasını sağlıyor. Aksi durumda dolar ve Euro altın gibi yükselse, araç fiyatlarına yüzde 50'ye varan zam yapmak zorunda kalırlar. Bu nedenle sıfır faiz ve düşük faizli kampanyalarla satış yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Piyasada ciddi bir daralma olduğunu söyleyen Batı, insanların hala beklemede olduğunu belirterek, "Bence şu anda özellikle arsa, emlak ve otomobilde fiyatlar dip seviyelerde. İhtiyacı olanların değerlendirmesi doğru olur" diye konuştu.

2027'ye kadar piyasanın toparlanmasının zor olduğunu savunan Batı, yüksek faizlerin insanların paralarını harcamak yerine bankada tutmasına neden olduğunu ifade etti.

"Togg olmamış olsaydı vatandaşlar elektrikli araçları en az yüzde 20-30 daha pahalı alacaklardı"

Togg şu anda en dip rakamdan satıldığını ifade eden Batı, "Vatandaşlarımız Togg'un sayesinde diğer marka elektrikli araçları ucuz alıyor. Togg olmamış olsaydı vatandaşlar elektrikli araçları en az yüzde 20-30 daha pahalı alacaklardı. Çin grubu bu millete o araçları en az 500-600 bin lira daha pahalı satacaklardı. Togg onları frenliyor. Devletin buradaki politikası ultra olağanüstü, çok büyük bir şey. 1 milyon 300 bin liraya sıfır elektrikli araba alıyorsun, daha ne yapacak devlet?. Togg her şekilde vatandaşın yüzünü güldürecek" ifadelerini kullandı.

Togg'un servis altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Batı, araç sahiplerinin bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için farklı illere gitmek zorunda kalmaması gerektiğini söyledi. Batı, bu nedenle Türkiye genelinde hızlı bir şekilde servis ve satış ağının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı