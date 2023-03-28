Togg için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu! Çekiliş yarın

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Dün saat 14.00 ile 17.00 arasında aşırı talep nedeniyle Togg'un başvuru sitesine erişim sağlanmakta zorluk yaşandı.

BAŞVURU SAYISI 177 BİNİ AŞTI

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı. Paylaşımda gösterilen ilgi için teşekkür edilirken, çekilişin yarın Togg'un YouTube kanalından yapılacağı açıklandı.