TOGG için yeni hedef! 81 ilin tamamında şarj istasyonları kurulacak - Haberler

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TOGG için yeni hedef! 81 ilin tamamında şarj istasyonları kurulacak

Haberler.com - Emre İliksiz - Ekonomi
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içinde ülkede yaygın bir şarj altyapısı kurulmasını amaçladıklarını söyledi. Bu hedefle 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yerli araç TOGG hakkında açıklamalarda bulundu.

"YENİ ADIMLAR ATILACAK"

Türkiye'yi elektrikli otomobil üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz" dedi.

TOGG için yeni hedef! 81 ilin tamamında şarj istasyonları kurulacak

81 İLDE 1500'DEN FAZLA ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK

Bir yıl içinde ülkede yaygın bir şarj altyapısı kurulmasını amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtası ile 81 ilimizin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOGG için yeni hedef! 81 ilin tamamında şarj istasyonları kurulacak

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, TOGG, Ekonomi, Haberler

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