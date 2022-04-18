TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Gemlik'teki tesislerde sona doğru - Haberler

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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Gemlik'teki tesislerde sona doğru

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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2023'te satışa çıkması planlanan yerli otomobilin fabrikasında çalışmalar son sürat devam ediyor. TOGG'dan Gemlik'teki tesislere ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda boya tesisinin yüzde 96'sı, montaj tesisinin yüzde 89'u, gövde tesisinin yüzde 92'sinin tamamlandığı belirtildi.

Tükiye'nin yerli otomobili TOGG'un asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor.

TESİSLER TAMAMLANMAK ÜZERE

TOGG'dan yapılan paylaşıma göre, Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96'sı, montaj tesisinin yüzde 89'u, gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı.

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Gemlik'teki tesisler tamamlanıyor

2023'TE SATIŞA ÇIKMASI PLANLANIYOR

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Gemlik'teki tesislerde sona doğru

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

TOGG, Ekonomi, Güncel, Haberler

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