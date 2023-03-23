Togg'da talep patlaması! Üretilecek araç sayısı sipariş sayısını karşılamıyor

Yerli otomobil Togg'da talep patlaması yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizdeki elektrikli araçların toplam sayısından 5 katı sipariş geldiğini söyledi. Erdoğan, "Şu ana kadar 80 bin sipariş geldi. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin, inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Togg'la ilgili de konuşan Erdoğan, şu ana kadar kaç adet sipariş geldiğini ve bu yıl kaç araç üretileceğini paylaştı.

"80 BİN SİPARİŞ GELDİ"

Togg'da talep patlaması yaşandığını belirten Erdoğan, "Şu ana kadar 80 bin sipariş geldi. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin, inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız." dedi.

"BU AY SONUNDA CADDELERİMİZİ ZENGİNLEŞTİRECEK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali gerçeğe dönüştürdük. 7 ayrı renkte Togg'larımız var. İnşallah bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlar da zenginleştirecek. Türkiye Yüzyılı'nın gerçek bir nişanesi olacak.

"ÜLKEMİZDEKİ ELEKTİRİKLİ ARAÇLARIN 5 KATI SİPARİŞ ALDI"

İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildi. Ne diyorlardı, 'bu arabanın fabrikası nerede'. Fabrikayı açtık, sonra ne dediler 'üretemezsiniz'. Togg'u banttan indirdik mi, indirdik. Milletimiz bu heyecanın ortağı, asıl sahibidir. 2012'den beri ülkemizde satılan elektrikli otomobil sayısı 14 bin 780. TOGG ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının 5 katı kadar siparişi sadece 6 günde aldı."