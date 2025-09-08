Tofaş ve Stellantis Avrupa'da Yeni Araç Üretimi İçin Sözleşme İmzaladı

Tofaş'ın, Stellantis Europe S.P.A ile yeni araç üretimine ilişkin sözleşme imzaladığı bildirildi.

Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, 18 Nisan'da, Stellantis markaları (Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot) için ihracata yönelik demonte araçlar da dahil yıllık 150 bin üretim kapasitesine sahip olacak yeni hafif araç modelinin, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren şirket tarafından Türkiye'de çoklu enerji platformunda üretilmesine ilişkin yatırım yapılmasına karar verildiği ve bu kapsamda Stellantis Grubu ile proje detayları ve koşullarının belirlenmesine yönelik sözleşme görüşmeleri yürütüldüğünün kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda Tofaş ile Stellantis Europe S.P.A arasında, Stellantis markaları için "K9" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformunda Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik üretim sözleşmesi imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili üretim sözleşmesi uyarınca toplam 256 milyon avro tutara kadar yatırımla 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen proje, demonte araçlar (CKD) da dahil olmak üzere yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacaktır. Yeni İş İlişkisi Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere CKD hariç, yaklaşık 660 bin adet araç üretilmesi hedeflenmektedir."