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TOFAŞ'tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira konsolide net kar

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- Şirketin konsolide net karı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 197,2 arttı

Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) konsolide net karı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 197,2 artarak 6 milyar 291 milyon lira oldu.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yılın ilk yarısına ilişkin finansal bilançoları paylaşıldı.

Buna göre, TOFAŞ'ın konsolide net karı yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 197,2 artarak 6 milyar 291 milyon liraya yükseldi. Söz konusu rakam geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 117 milyon liraydı.

Şirketin konsolide net karı yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 33,7 artarak 3 milyar 92 milyon lira oldu.

Kaynak: AA
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