TOFAŞ, Stellantis Türkiye ile Birleşme Onayını Aldı

TOFAŞ, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin birleşme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldı. Birleşme ile birlikte TOFAŞ'ın sermayesinin değişmeyeceği belirtildi.

TOFAŞ, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ (Stellantis Türkiye ) ile kolaylaştırılmış usulde birleştirme işlemine Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) onay verdiğini duyurdu.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Şirketin, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin SPK tarafından onaylandığı paylaşıldı.

Açıklamada, TOFAŞ'ın Stellantis Türkiye'nin sermayesinin ve oy haklarını temsil eden payların yüzde 100'üne sahip olduğundan, söz konusu birleşme işlemi nedeniyle TOFAŞ'ın çıkarılmış sermayesinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
