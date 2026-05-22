Yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mart ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yılın ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre; kurulan şirket sayısı yüzde 10,1 arttı. Kurulan kooperatif sayısı 23,1 azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,9 arttı. Öte yandan yine yılın ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 0,8, kapanan kooperatif sayısı 11,6 azaldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 24,9 arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artış oldu

Nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 43 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,6 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 33,4 arttı. Yine Nisan ayında geçen seneki yanı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 19,6 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,5 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 83,8 arttı.

Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 29,5 artış oldu

TOBB'un raporda bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı verilerine de yer verildi. Buna göre önceki aya göre; kurulan şirket sayısı yüzde 29,5 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 23 arttı. Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısına bakıldığında ise yüzde 70,5 artış görülürken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 8 arttı.

Nisan 2026'da Ardahan ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Nisan 2026'da kurulan toplam 10 bin 853 şirketin bin 17'si anonim şirket, 9 bin 835'i limited şirket oldu. Aynı ay içinde 127 kooperatif kurulurken, şirketlerin yüzde 36,3 İstanbul, yüzde 10,2 Ankara, yüzde 5,6 İzmir'de kurulmuştur. Nisan ayında şirket kuruluşu gerçekleşmeyen tek il ise Ardahan oldu.

Nisan 2026'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, yüzde 4,7 oranında arttı.

Yıl içerisinde toplam 40 bin 288 şirket ve kooperatif kurulurken bu şirketlerin . Bu dönemde kurulan toplam 35.968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,1'ini, 3 bin 810 anonim şirket ise yüzde 25,9'unu oluşturmaktadır.

Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında arttı

Yıl içerisinde yılında toplam 40 bin 288 şirket ve kooperatif kurulurken bu dönemde kurulan şirketler 35 bin 968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,1'ini, 3 bin 810 anonim şirket ise yüzde 25,9'unu oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında arttı.

Nisan 2026'da şirket ve kooperatiflerin 3 bin 838 adedi toptan ve perakende ticaret, bin 624 adedi inşaat ve bin 331 adedi imalat sektöründe kuruldu. Nisan 2026'da kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 784 adedi inşaat, 319 adedi toptan ve perakende ticaret, 112 adedi imalat faaliyetleri sektöründe faaliyet gösterdi.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; bin 121 adedi toptan ve perakende ticaret, 451 adedi imalat, 282 adedi inşaat faaliyetler sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 613 adedi toptan ve perakende ticaret, 398 adedi inşaat, 238 adedi imalat faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Nisan 2026'da kurulan anonim şirketlerin ortaklarının yüzde 14,6'sı kadın girişimci

Nisan 2026'da kurulan şirket türüne göre ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 14,6 limited şirketlerde yüzde 16,9 kooperatiflerde ise yüzde 29,5 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 12,8'i kadın girişimciler tarafından kuruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı