TOBB Nefes Kredisi Başvuruları 2 Ekim'de Başlıyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Tobb Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvurularının, 2 Ekim itibarıyla başlayacağını duyurdu.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre; KOBİ'lere uygun uygun şartlarda finans imkanı sağlayan ' Tobb Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlıyor. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğinde verilecek kredide, 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Bir firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar Türk lirası olacak. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. 2025 Temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı.

'NEFES OLACAK BİR KAYNAK OLUŞTURDUK'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntıya değinerek, "Şu anda üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli problem, finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten nefes olacak bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.