TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev, ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferden duydukları gururun altını çizerek, tarihin, Türk milletinin hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içinde yaşamadığını ve yaşayamayacağını gösterdiğini belirtti.

En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bunun en güzel örneği olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ecdadın kazandırdığı güzel tarihe ve değerlere sahip çıkmak zorunda olduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, zaferin, milletin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu tarihi gün, tarihimizin en değerli, gurur veren günlerinden birisidir. Bağımsızlık ve bir arada yaşama irademiz ilelebet değişmeyecek. Biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev de ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır. Bu bilinç ve hedefler doğrultusundan ayrılmayacağımızdan herkes emin olsun. Geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Onlara layık olabilmek inancıyla var gücümüzle çalışacağız. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."