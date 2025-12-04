Haberler

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 15 Aralık'ta Denizli'de olacak

15 Aralık 2025 tarihinde Denizli'de, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sanayi Odası'nın 'Model Fabrika'sının açılışına katılacak ve sanayicilerle ekonomi, üretim ve ihracat konularını değerlendirecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 15 Aralık 2025 tarihinde Denizli'ye gelerek Sanayi Odası'nın davetlisi olarak iki önemli programa katılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 15 Aralık 2025 tarihinde Denizli'ye geliyor. Başkan Hisarcıklıoğlu'nun Denizli programı kapsamında ilk olarak Denizli Sanayi Odası'nın hayata geçirdiği "Model Fabrika"nın açılışı gerçekleştirilecek. Üretimde verimlilik, dijital dönüşüm ve yalın üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Model Fabrika, bölge sanayisine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Açılış töreninin ardından Hisarcıklıoğlu, Denizli Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı'na konuk olacak. Sanayicilerle bir araya gelerek ekonomi, üretim ve ihracat gündemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Denizli Sanayi Odası, TOBB Başkanı'nın ziyaretiyle birlikte hem Model Fabrika'nın resmen faaliyete geçmesi hem de sektör temsilcilerinin beklenti ve taleplerini doğrudan paylaşma fırsatı bulacak önemli bir güne hazırlanıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
