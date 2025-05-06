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Şimşek'in 'Şehirlerin giriş çıkışlarına maliyeci koyacağız' sözlerine iş dünyasından ilk yorum

Şimşek'in 'Şehirlerin giriş çıkışlarına maliyeci koyacağız' sözlerine iş dünyasından ilk yorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına kalıcı maliyecileri koyacağız" projesine iş dünyasından ilk yorum geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şehirlerin giriş ve çıkışlarına vergi memurları koyacaklarını açıkladı. TOBB Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Rifat Hisarcıkoğlu, Şimşek'in projesine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Vergi denetimine karşı olmadıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, vergi sisteminin adil ve şeffaf olması gerektiğine de vurgu yaptı.

"VERGİ SİSTEMİ ADİL VE ŞEFFAF OLMALI"

Hisarcıklıolğu'nun sosyal medya paylaşımında, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" dedi.

Şimşek'in 'Şehirlerin giriş çıkışlarına maliyeci koyacağız' sözlerine iş dünyasından ilk yorum

BAKAN ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Bakan Şimşek vergi denetimleriyle ilgili soruya "İnceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Önce çok büyüklerden başladık. Kayıt dışı üretim, satış yapanlar... Biz denetim yapıp ceza kesmek istemiyoruz ama arkadaşlarla da konuştuk. Ekipler güçlendirilecek. Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Hükümet yanlısı rıfat konuşmuş şaşkınlık içindeyim. sayın bakan şimşek olmadı ardımızada bir vergi memuru koy her gaz salınımında vergi alsın aylık olarak. nasıl fikir ? siz şatafat içinde takılın diye manda yoğurdu bal kestane yiyin diye vergi alın zaman kaybetmeyin.

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