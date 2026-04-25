TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nı değerlendirdi Açıklaması

Hisarcıklıoğlu, söz konusu programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıkladığı yeni düzenlemelerin iş dünyası ve ülke ekonomisi açısından önemli hususları içerdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, Türkiye'yi üretim ve yatırımlar için öne çıkartacak bu düzenlemeler, doğru zamanda ve doğru yönde atılmış adımlardır. Bu çerçevede, TOBB olarak devamlı suretle vurgulamış olduğumuz sanayimizin ve ihracatımızın üzerindeki kamusal yüklerin azaltılmasına yönelik olarak getirilecek olan kurumlar vergisi oranındaki indirimi çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradan yeni bir atılım süreci başlatabiliriz"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının cazibesini artırmak üzere uygulanması düşünülen yeni düzenlemelerin, ülkenin küresel firmaların bölgesel yönetim merkezini çekecek şekilde öne çıkmasını, küresel transit ticaretten daha fazla pay almasını, girişimcilik ekosisteminin daha hızlı büyümesine destek vermesini ve İstanbul Finans Merkezi'nin dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline getirme noktasında daha güçlü bir şekilde konumlanmasını sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Yatırım süreçlerinin ve bürokrasinin azaltılması ve sadeleştirilmesi yönündeki taleplerinin de karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"'Tek Durak Büro' uygulamasıyla, çok daha yatırımcı dostu bir yapının kurulmasını bekliyoruz. Küresel ekonomideki riskleri göz ardı etmeden, fırsatlara odaklanır ve bunları değerlendirebilirsek, buradan yeni bir atılım süreci başlatabiliriz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu gerçekleştirme yolunda, önemli mesafe kat etmiş oluruz. Açıklanan yeni düzenlemelerin, ülkemize ve reel sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."