TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nı değerlendirdi Açıklaması

"Dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, Türkiye'yi üretim ve yatırımlar için öne çıkartacak bu düzenlemeler, doğru zamanda ve doğru yönde atılmış adımlardır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na ilişkin, "Dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, Türkiye'yi üretim ve yatırımlar için öne çıkartacak bu düzenlemeler, doğru zamanda ve doğru yönde atılmış adımlardır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal'deki hesabından, söz konusu programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıkladığı yeni düzenlemelerin iş dünyası ve ülke ekonomisi açısından önemli hususları içerdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, Türkiye'yi üretim ve yatırımlar için öne çıkartacak bu düzenlemeler, doğru zamanda ve doğru yönde atılmış adımlardır. Bu çerçevede, TOBB olarak devamlı suretle vurgulamış olduğumuz sanayimizin ve ihracatımızın üzerindeki kamusal yüklerin azaltılmasına yönelik olarak getirilecek olan kurumlar vergisi oranındaki indirimi çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradan yeni bir atılım süreci başlatabiliriz"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının cazibesini artırmak üzere uygulanması düşünülen yeni düzenlemelerin, ülkenin küresel firmaların bölgesel yönetim merkezini çekecek şekilde öne çıkmasını, küresel transit ticaretten daha fazla pay almasını, girişimcilik ekosisteminin daha hızlı büyümesine destek vermesini ve İstanbul Finans Merkezi'nin dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline getirme noktasında daha güçlü bir şekilde konumlanmasını sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Yatırım süreçlerinin ve bürokrasinin azaltılması ve sadeleştirilmesi yönündeki taleplerinin de karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"'Tek Durak Büro' uygulamasıyla, çok daha yatırımcı dostu bir yapının kurulmasını bekliyoruz. Küresel ekonomideki riskleri göz ardı etmeden, fırsatlara odaklanır ve bunları değerlendirebilirsek, buradan yeni bir atılım süreci başlatabiliriz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu gerçekleştirme yolunda, önemli mesafe kat etmiş oluruz. Açıklanan yeni düzenlemelerin, ülkemize ve reel sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Mert Davut
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Haberler.com
500

Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
26 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, şifonyerin ardındaki gizli bölmede yakalandı

Aylardır aranıyordu! Saklandığı yer polisi bile şaşırttı
ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi

Ava giderken av oldu! Milyoner avcının macerası felaketle bitti
Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek

Bakan Gürlek açık açık uyardı: Bunu yapan hesabını verecek
Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi

Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Hemen açıklama geldi