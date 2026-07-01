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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Tataristan "Dostluk Nişanı" verildi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Tataristan 'Dostluk Nişanı' verildi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine katkılarından dolayı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov tarafından 'Dostluk Nişanı' ile ödüllendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle "Dostluk Nişanı" takdim edildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov tarafından Hisarcıklıoğlu'na "Dostluk Nişanı" verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, nişan için teşekkür ederek, "Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine yaptığımız katkılar nedeniyle şahsımı 'Dostluk Nişanı' ile onurlandıran Tataristan Cumhuriyeti Reisi Sayın Rüstem Minnihanov'a şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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