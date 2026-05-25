TOBB Genel Kurulu'nda Çarşamba fındığına yoğun ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 82. Mali Genel Kurulu kapsamında Ankara'da kurulan yöresel ürün stantlarında Samsun standı dikkat çekerken, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) tarafından tanıtılan Çarşamba fındığı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, fındığın bölgesel kalkınma açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı.

TOBB 82. Mali Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen genel kurul toplantısına ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile birlikte meclis üyeleri de katıldı.

İki gün süren program, 21 Mayıs Perşembe günü düzenlenen Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ardından TOBB İkiz Kuleler yerleşkesinde kurulan yöresel ürün stantları ziyaret edildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 82. Genel Kurul kapsamında TOBB İkiz Kuleler bahçesinde oda ve borsalar tarafından kurulan, yöresel ürünlerin ikram edildiği stantları gezdi.

Çarşamba fındığı ilgi gördü

Türkiye'nin farklı bölgelerine ait ürünlerin tanıtıldığı organizasyonda Samsun standı da yoğun ilgi gördü. Çarşamba Ticaret Borsası tarafından tanıtılan Çarşamba fındığı ziyaretçilerden tam not aldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, oda ve borsaların Türkiye ekonomisinin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Üretimin, ticaretin ve istihdamın güçlenmesi adına üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel kurul kapsamında ekonomi, ticaret, üretim ve sektörel gelişmelere ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılırken, oda ve borsaların bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaları da ele alındı.

"İş dünyası açısından büyük önem taşıyor"

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, TOBB çatısı altında gerçekleştirilen istişarelerin iş dünyası açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin üretim gücünün her geçen gün arttığını vurgulayan Yılmaz, özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayinin desteklenmesinin bölgesel kalkınma açısından kritik olduğunu ifade etti.

Çarşamba'nın tarımsal üretim potansiyeline dikkat çeken Yılmaz, fındık başta olmak üzere bölgenin stratejik ürünlerine ilişkin talepleri ve sektörde yaşanan sorunları ilgili komisyon toplantılarında gündeme taşıdıklarını belirtti. Yılmaz, "Üreticimizin emeğini koruyacak, bölgemizin ekonomik gücünü artıracak her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hem bölgemize hem de ülke ekonomimize katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

TOBB'un 82. Mali Genel Kurulu, sektör temsilcileri arasında görüş alışverişinin yapılması ve ortak çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle tamamlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı