Haberler

TOBB: 5 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 5,6 arttı

TOBB: 5 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 5,6 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB verilerine göre 2026'nın ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 azaldı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026'nın ilk 5 ayında kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttığını açıkladı.

TOBB, Mayıs 2026 dönemine ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2026'nın ilk 5 ayında 2025'in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,5 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,2 arttı. 2026'nın ilk 5 ayında 2025'in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 13,6 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,8 arttı. Mayıs 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 12,8 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 47,1 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,8 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 29,1 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 20,3 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,6 azaldı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 32,8 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,4 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 63,3 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu

Siteyi karıştıran skandal! Havuza girmek isteyen kadını engellediler
TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu

Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

En yakınından paylaşım! Yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
'Messi'nin Babası Öldü' iddiası kariyerini bitirdi! Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti

"Messi'nin Babası Öldü" iddiası ünlü sunucunun kariyerini bitirdi

Konya Belediyeciliği diye bir gerçek var! Başkan Uğur İbrahim Altay “Boom”u anlattı

Konya Büyükşehir'den tüm Türkiye'ye örnek olacak proje

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

Boğazlarda yeni dönem! Kasaya milyonlarca dolar girecek
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

Sapıkların elinden böyle kurtardılar