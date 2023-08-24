TMSF, Zimbabve'ye mevduat sigortacılığı eğitimi verdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mevduat sigortacılığı alanındaki iş birliği çalışmaları kapsamında Zimbabve Mevduat Koruma Kurumu ekibine eğitim verdi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF, mevduat sigortacılığı alanında bilgi ve tecrübelerini aktarmak amacıyla hazırladığı eğitimlerini Zimbabve ekibi ile sürdürdü.

TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde iki gün süren eğitimle Zimbabve mevduat sigorta sisteminin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Program kapsamında Zimbabve Mevduat Koruma Kurumu Kurul Üyesi Philip Tapera Madamombe ve Başkan Yardımcısı Gift Chirozva, TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş'ı ziyaret etti.

Görüşmede, iki kurum arasında ikili iş birliği olanaklarının geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.