Üye Girişi
Haberler

TMSF, tasfiye şirketlerine ait lüks araçları satışa çıkardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı. Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da bulunduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Mercedes Porsche Bentley Audi Bmw Ekonomi Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title