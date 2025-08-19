TMSF, RHG Enertürk Enerji Şirketi'ni Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetindeki RHG Enertürk Enerji'nin yüzde 100 hisselerini satışa sundu. İhalede muhammen bedel 4.6 milyar lira olarak belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı.

TMSF'nin RHG Enertürk'ün satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 4 milyar 600 milyon lira, katılım teminatı 250 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için 22 Eylül saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 24 Eylül'de saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
