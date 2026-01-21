Haberler

TMSF'den PPR Holding'in bağlı ortaklık payları için satış ihalesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), PPR Holding'e ait bağlı ortaklık paylarını 4,27 milyar lira muhammen bedel ile satışa sundu. İhaleye katılım süreci 20 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak görevlendirildiği PPR Holding Anonim Şirketi'ne ait bağlı ortaklık payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla satışa çıkarıldı.

TMSF açıklamasına göre, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi uyarınca kayyım olarak yönetilen PPR Holding'e ait Papara Elektronik Para AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Papara Teknoloji AŞ ve Papara Menkul Değerler AŞ'nin yüzde 100 oranındaki payları birlikte satışa sunuldu.

Satışa konu olan paylar için muhammen bedel 4 milyar 270 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için veri inceleme ve tesis ziyareti süreci 20 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılım teminatı 213 milyon 500 bin lira olarak açıklanırken, şartname bedeli 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 750 bin lira oldu.

Kapalı zarf usulüyle tekliflerin son teslim tarihi 9 Şubat 2026 saat 16.30 olarak belirlenirken, teklifler PPR Holding Anonim Şirketi'nin Üsküdar'daki adresine elden teslim edilecek.

İhale, 10 Şubat 2026 günü saat 14.00'te İstanbul Şişli'de gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek. Açık artırma da aynı gün yapılacak.

İhaleye ilişkin şartnamenin, bedelinin yatırılması ve yetkili belgelerle başvurulması kaydıyla PPR Holding Anonim Şirketi'nden temin edilebileceği bildirildi. TMSF, satış sürecinin şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

"Onunla övünmeyi bıraksın, çünkü biz yaptık"
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz

Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi