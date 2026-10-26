TMSF, Nebim Neyir'in tüm hisselerini 1 milyar 250 milyon lira bedelle satışa çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Param Grubu şirketlerinden Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ'nin paylarının tamamı, 1 milyar 250 milyon lira muhammen bedelle satışa sunuldu.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, kayyum olarak atandığı Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ'nin yüzde 80 hissesi ile diğer hissedarlara ait yüzde 20 hissesi olmak üzere yüzde 100 oranındaki paylarını satışa çıkardı.

Satışın muhammen bedeli 1 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi.

Teklifler, 17 Kasım saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında teslim edilecek.

9 binden fazla firmaya hizmet veriyor

Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ, perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ERP ve bütünleşik perakende yazılımları geliştiriyor. Şirketin yazılımları 9 binden fazla firma ve 30 binden fazla mağazada kullanılıyor. Şirket, bu firmaların 30'dan fazla ülkedeki 1000'in üzerinde mağazasına da hizmet veriyor.

Ağırlıklı olarak giyim, moda ve ayakkabı sektörüne hizmet veren şirketin ürün portföyünde Nebim V3 ERP yazılımı, bulut tabanlı Nebim ERA platformu ve yapay zeka çözümleri yer alıyor.

Kaynak: AA